Remy, il passaggio al Benevento dopo ‘l’affronto’ del Lille (Di domenica 5 luglio 2020) Il neo acquisto del Benevento Loic Remy ha confessato un curioso retroscena relativo al suo passaggio alle Streghe dal Lille. L'esterno d'attacco, come scrive xsport.news, ha fatto sapere attraverso Instagram i motivi per cui ha scelto proprio il club giallorosso. Dietro al suo trasferimento, oltre che la voglia di una nuova importante esperienza ci sarebbe una sorta di 'affronto" da parte dell'ex società.Remy: il retroscenacaption id="attachment 987053" align="alignnone" width="393" Remy (getty images)/caption"Avevo chiesto al Lille un certo ingaggio ma mi hanno detto di no proponendone uno molto più basso", ha spiegato Remy. "A quel punto io ho detto sì a patto che venisse inserito un bonus in caso di qualificazione in Champions League o di qualche vittoria. Poi, però, uno di cui non farò il nome, ha detto al mio agente: 'Credi che a 33 ... Leggi su itasportpress

