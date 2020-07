Reazione a catena vincono ancora I Sali e Scendi (Di domenica 5 luglio 2020) Da quando è tornato in onda Reazione a catena con l’edizione 2020 i campioni vincono ancora. Anche nella puntata del 4 luglio, I Sali e Scendi, non solo si sono confermati campioni, ma hanno vinto al gioco dell’ultima parola per la terza volta in una sola settimana. Reazione a catena vincono I Sali e Scendi contro i Cugines I Sali e Scendi sono riusciti a sconfiggere i Cugines, Cristiana, Andrea e Gabriele il cui nome proviene dal fatto di essere cugini e di avere in comune Nonna Ines. In suo onore il nome che si sono scelti per partecipare a Reazione a catena. Una curiosità messa in evidenza da Liorni. Andrea dei Cugines è il più giovane concorrente in assoluto in tutta la storia di Reazione a catena. Ha compito 18 anno lo scorso gennaio. Il conduttore, familiarmente, lo ha chiamato spesso “mascotte”. Il percorso de I Sali e Scendi, ... Leggi su maridacaterini

bomdiabelaflor_ : RT @aR21ooo: Italian Summer Culture is: -mangiare l’insalata di riso,pasta fredda e gelati -guardare Reazione a Catena e Temptation Islan… - alterlove04 : RT @aR21ooo: Italian Summer Culture is: -mangiare l’insalata di riso,pasta fredda e gelati -guardare Reazione a Catena e Temptation Islan… - aR21ooo : RT @aR21ooo: Italian Summer Culture is: -mangiare l’insalata di riso,pasta fredda e gelati -guardare Reazione a Catena e Temptation Islan… - InchaustixBauer : RT @aR21ooo: Italian Summer Culture is: -mangiare l’insalata di riso,pasta fredda e gelati -guardare Reazione a Catena e Temptation Islan… - elena_ele6 : RT @aR21ooo: Italian Summer Culture is: -mangiare l’insalata di riso,pasta fredda e gelati -guardare Reazione a Catena e Temptation Islan… -

