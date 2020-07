Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7 (Di domenica 5 luglio 2020) Ecco Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo nei club e in Nazionale: le statistiche del fenomeno portoghese in carriera Nonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto di Cristiano Ronaldo con il calcio italiano è stato sicuramente positivo. Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, dopo aver concluso il 2018/2019 aggiungendo al suo già ricco Palmares una Supercoppa italiana e uno Scudetto con 28 gol totali in 43 presenze (21 in 31 in Serie A), nel 2019/2020 ha totalizzato finora 26 presenze e 25 gol in Serie A, 7 presenze e 2 reti in Champions League e 4 presenze e 2 reti in Coppa Italia, confermandosi su livelli realizzativi elevatissimi anche in Italia e ... Leggi su calcionews24

Cicc102 : @pisto_gol Quanti rigori a favore e contro Lazio e Juve. I numeri dicono che la Lazio non avrebbe da lamentarsi - dalbertcamus : @Pirichello Beh 13 gol in 3 anni non mi sembrano tanti se consideri quanti sono su rigore e quanti su azione - Maxredblack1 : Mi potete ricordare quanti gol sono stati presi da quando c'è il giocatore danese più forte della serie a? Grazie… - lucaminisci : @pisto_gol A parte gli scherzi, se vince la Champions Sarri chissà quanti tra tifosi e giornalisti saliranno sul carro?? - Giuseppe_981 : @fabrizi56796263 @DucaAndrea85 @pisto_gol Quanti anni hai, per favore? -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti gol Allenamento Real Madrid, una valanga di gol! Corriere dello Sport.it Video/ Venezia Empoli (0-2): gol e highlights, Mancuso decisivo! (Serie B)

Video Venezia Empoli (0-2): gol e highlights, Mancuso decisivo per la vittoria esterna dei toscani al Penzo nella 32^ giornata di Serie B. Il video di Venezia Empoli ci fa capire che di sicuro la part ...

Higuain-Rugani, contro il Milan è un’occasione per due

Il gol di Dybala era diventato una certezza, come la morte e le tasse: da quando è ripartito il campionato, la Joya ha sempre segnato e mai in maniera banale. Ha messo in fila una collezione di perle ...

Video Venezia Empoli (0-2): gol e highlights, Mancuso decisivo per la vittoria esterna dei toscani al Penzo nella 32^ giornata di Serie B. Il video di Venezia Empoli ci fa capire che di sicuro la part ...Il gol di Dybala era diventato una certezza, come la morte e le tasse: da quando è ripartito il campionato, la Joya ha sempre segnato e mai in maniera banale. Ha messo in fila una collezione di perle ...