Non solo il post sessista alla blogger. Dalle false identità ai collaboratori fantasma: le stranezze dell’ufficio stampa Il Taccuino (Di domenica 5 luglio 2020) In un precedente articolo si era parlato del commento sessista nei confronti di una blogger da parte di un ufficio stampa chiamato Il Taccuino. Poteva finire tutto in poco tempo, con un semplice post di scuse alla diretta interessata e a tutte le altre coinvolte nella discussione, ma non è andata così. Anzi, dopo la rimozione dei post incriminati ne compare un altro in cui si addossano le colpe a un collaboratore che avrebbe perso il figlio «la scorsa settimana» e dunque sotto una fortissima situazione di stress. Ma andiamo avanti, perché oltre al sessismo ingiustificato c’è molto dietro questa storia. L’account Instagram de Il Taccuino parla di 37 collaboratori, ma andando a visitare il sito ufficiale nella sezione «staff» non si può non notare qualche stranezza. Riscontro che alcune foto non appartengono ... Leggi su open.online

stanzaselvaggia : Mio figlio non è niente di speciale: ha solo il coraggio delle sue idee. - EnricoLetta : Più chiaro di così! Dombrovskis (il falco) cancella i dubbi su #MES. Mi viene il sospetto che tra gli anti MES la s… - CarloCalenda : Non ho fatto scissioni. Me ne sono andato da solo perché ritenevo l’alleanza con i 5S mortale per i riformisti. Era… - Didi52339888 : RT @tranellio: La carciofara sui social si prende i meriti dicendo che hanno vinto con il loro emendamento hanno alzato le pensioni d'inval… - carrotsocks : ho un dubbio sull’uni, non so se è solo un dubbio momentaneo, ma forse mi inspira fare di più lingue e letterature… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Emigranti ma non solo: cinque secoli di italiani che hanno fatto grande la Francia Il Sole 24 ORE Loredana Lecciso, scandalosa rivelazione in diretta: “E’ tanto bella che a letto…”

La conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero è stata spiazzata da un’indiscrezione “piccante” di Jonathan Kashanian su Loredana Lecciso. Ecco le sue parole. Puntata decisamente bollente, e non solo ...

Matteo Berrettini in esclusiva su Ubitennis: “Non vado a cuor leggero a New York”

Tra la sconfitta di ieri contro Tsitsipas nella settima giornata dello Ultimate Tennis Showdown, il nuovo circuito messo in piedi da Patrick Mouratoglou, e la sfida di oggi (ore 18:30) contro Popyrin ...

La conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero è stata spiazzata da un’indiscrezione “piccante” di Jonathan Kashanian su Loredana Lecciso. Ecco le sue parole. Puntata decisamente bollente, e non solo ...Tra la sconfitta di ieri contro Tsitsipas nella settima giornata dello Ultimate Tennis Showdown, il nuovo circuito messo in piedi da Patrick Mouratoglou, e la sfida di oggi (ore 18:30) contro Popyrin ...