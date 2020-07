Mara Venier, dopo le critiche arriva una bella notizia: la nota esce dei vertici Rai (Di domenica 5 luglio 2020) Una settimana fa le polemiche per l’abbraccio in diretta con Romina Power in violazione delle norme anti covid. Adesso per Mara Venier arriva una bella soddisfazione. Zia Mara, che neppure nei momenti più difficili del lockdown ha lasciato orfani i suoi telespettatori, sta per tornare. E a saltare di gioia sono anche i suoi ammiratori. Domenica In torna ad allietare i telespettatori di Rai Uno nel mese di luglio. A comunicarlo una nota stampa diffusa da Viale Mazzini. Mara Venier può dormire sonni tranquilli perché… no, non le toccherà fare gli straordinari. I vertici hanno scelto di confezionare quattro puntate con la formula ‘Il meglio di’, vale a dire estrapolando i momenti salienti della brillante stagione appena conclusasi. Il programma durerà due ore, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dove saranno riproposte le interviste ... Leggi su caffeinamagazine

davidemaggio : Comunque la si pensi, Mara Venier rimane una numero 1. A Domenica In è una bomba vera. - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IL MEGLIO DI DOMENICA IN: 4 DOMENICHE CON LE ICONICHE INTERVISTE DI MARA VENIER - zazoomblog : Mara Venier indiscrezione sulla sua estate: le signore bene impazzite le conviene scappare - #Venier… - Notiziedi_it : Domenica In non va in vacanza: Mara Venier torna su Rai1 con “il meglio di” - bubinoblog : IL MEGLIO DI DOMENICA IN: 4 DOMENICHE CON LE ICONICHE INTERVISTE DI MARA VENIER -