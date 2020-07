Hellas Verona, Felippe: «Felice per l’esordio in A, non per il risultato» (Di domenica 5 luglio 2020) Lucas Felippe ha festeggiato l’esordio in Serie A: le dichiarazioni del giovane centrocampista dell’Hellas Verona Lucas Felippe, centrocampista classe 2000 dell’Hellas Verona, ha commentato l’esordio in Serie A malgrado la sconfitta contro il Brescia. DEBUTTO – «Sono contento per il mio esordio, ringrazio il mister e la società. Potevamo fare di più come squadra, non ci è andata bene stasera. Pensiamo già alla prossima partita». ERRORI – «Non è facile venire qui e vincere, li abbiamo messi in difficoltà ma loro sono stati più bravi di noi. Ora dobbiamo prepararci per la prossima sfida. Non è la fine del mondo, non possiamo vincerle tutte». GOL SFIORATO – «Forse Pazzini era posizionato meglio di me, ma non ci ho pensato. Ero in trance, la voglio rivedere. Miguel ... Leggi su calcionews24

goal : Serie A full-time scores: Napoli 3-1 SPAL Sampdoria 1-2 Bologna Udinese 2-3 Atalanta Sassuolo 3-3 Hellas Verona - Smarso : BRESCIA 1-0 HELLAS VERONA: Gialloblù mentalmente scarichi e fisicamente anche di più, ne approfittano le Rondinelle… - BondolaSmarsa : BRESCIA 1-0 HELLAS VERONA: Gialloblù mentalmente scarichi e fisicamente anche di più, ne approfittano le Rondinelle… - _gidi9ja : #SerieA FT: Brescia 2-0 Hellas Verona Cagliari 0-1 Atalanta Parma 1-2 Fiorentina Sampdoria 3-0 Spal Udinese 2-2… - FcInterNewsit : Hellas Verona, Juric: 'È difficile spiegare questo periodo. I ragazzi sono stanchi, ma non posso criticarli' -