Guardiani della Galassia: James Gunn approva la teoria di una fan di 7 anni su Groot (Di domenica 5 luglio 2020) James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, ha ufficialmente approvato una teoria di una fan di 7 anni per quanto riguarda il personaggio di Groot. James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, ha ufficialmente approvato una teoria dei fan per quanto riguarda il personaggio di Groot. Per l'esattezza, un'ipotesi relativa a un oggetto di cui l'albero senziente si serve nel terzo film degli Avengers. Tale Elizabeth Purvis ha contattato il regista su Twitter, spiegando che secondo la di lei figlia di sette anni, il vaso contenente le caramelle di cui si nutre Groot sarebbe lo stesso dove lui è germogliato alla fine del primo lungometraggio dedicato ai Guardiani. "Ha ragione?", ha chiesto. Questa la risposta di Gunn: "Mi piace, quindi diciamo di sì. E puoi ... Leggi su movieplayer

