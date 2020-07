Gli immigrati? Sono triplicati Boom di arrivi coi giallorossi (Di domenica 5 luglio 2020) Sofia Dinolfo Mauro Indelicato Dai dati pubblicati dal Vinimale si parla di 6.812 migranti giunti in Italia nel primo semestre dell'anno attraverso il fenomeno degli sbarchi. Una crescita vertiginosa rispetto ai 2.508 dello stesso periodo del 2019. Per il leader della Lega Salvini "Le chiacchiere stanno a zero" Sono numeri, quelli del Viminale, che parlano chiaro: al giro di boa del 2020, il fenomeno migratorio in Italia ha assunto proporzioni di gran lunga superiori rispetto all’anno precedente. Le cifre ed i dati che il ministero dell’Interno mette ogni giorno a disposizione non lasciano spazio a dubbi: dal 1 gennaio al 30 giugno 2020, Sono sbarcati nel nostro Paese 6.812 migranti, a fronte dei 2.508 dello stesso periodo del 2019. Si tratta di un incremento importante, che va oltre il 160% e che assume una maggiore rilevanza se si considera che ... Leggi su ilgiornale

espressonline : La lotta quotidiana del sindacalista che chiede diritti per i braccianti più sfruttati, spesso immigrati, al centro… - LegaSalvini : TITOLONE SU 9 NUOVI POSITIVI IN SICILIA MA... (Poi leggi l'articolo e si scopre che 8 su 9 sono gli immigrati porta… - Fontana3Lorenzo : Incredibile! La cassa integrazione è in ritardo, mancano le risorse per il sostegno ai liberi professionisti, ma pe… - Mark_DiDonato84 : RT @2rMarzia: @CarloCalenda Ammesso e non concesso che FdI 'strizzi' l'occhio ai 'fascisti' anche lei continua a 'strizzare' l'occhio ai pi… - simoo_ll : @paolaokaasan @LegaSalvini Come se solo gli immigrati rapinassero e facessero altro...bella mente chiusa che abbiamo qui eh! -

Ultime Notizie dalla rete : Gli immigrati Gli immigrati? Sono triplicati Boom di arrivi coi giallorossi ilGiornale.it Aumento dei contagi, spuntano nuovi focolai: in arrivo ordinanze restrittive in Toscana e Veneto

Sono 235 i nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato che risente dell’emersione di una serie di focolai in più zone del Paese. Focolai che molto spesso riguardano persone stranie ...

Migranti, il presidente di Confcommercio Agrigento contro la ministra Lamorgese

Francesco Picarella: "Facciamo un gran lavoro per far decollare il turismo e poi si consente alle Ong di trasbordare gli immigrati a Porto Empedocle" "Ci facciamo il c..o per promuovere il territorio ...

Sono 235 i nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, un dato che risente dell’emersione di una serie di focolai in più zone del Paese. Focolai che molto spesso riguardano persone stranie ...Francesco Picarella: "Facciamo un gran lavoro per far decollare il turismo e poi si consente alle Ong di trasbordare gli immigrati a Porto Empedocle" "Ci facciamo il c..o per promuovere il territorio ...