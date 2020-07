Formula 3, GP Austria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti gara-2 (Di domenica 5 luglio 2020) L’ordine di arrivo e la classifica piloti in seguito alla gara-2 del Gran Premio d’Austria, nel primo weekend del Mondiale 2020 della Formula 3. gara pazza nella mattinata sul circuito di Spielberg, con una serie di incidenti che porta alla presenza in pista della safety car fino a un giro e mezzo dalla fine. La ripartenza porta a una gran bagarre, Lawson riesce a tenere la posizione e vince, Verschoor secondo e Novalak a chiudere il podio. Piastri, che ha vinto gara-1, chiude ottavo. Giro più veloce per Piastri e due punti aggiuntivi per lui che comanda così la classifica piloti. ordine DI arrivo gara-2 GP Austria (Formula 3) Lawson Verschoor Novalak Beckman Zendeli Vesti Smolyar Piastri Fittipaldi Fewtrell classifica piloti DOPO gara-2 GP Austria (Formula 3) Piastri 30 Lawson 23 Sargeant 18 Vesti 17 Peroni 16 Zendeli 16 Verschoor 16 Beckmann 14 Novalak ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Sebastian Vettel fuori dal Q3! (?? #Q2) Il LIVE ? - SkySportF1 : GP d'Austria: le qualifiche in diretta live da Spielberg (Canale 207) #SkyMotori #Formula1 #F1 #AustrianGP - SkySportF1 : GP Austria: Vettel eliminato al Q2 delle qualifiche con la Ferrari #SkyMotori #Formula1 #F1 #AustrianGp - Luca_Zunino : Le qualifiche del GP d'Austria sono state disastrose per la Rossa. La preoccupazione è che se la #SF1000 non darà r… - FormulaPassion : #F1 #AustrianGP | #RedBull, #Marko: “Mi aspettavo le #Mercedes con le medie in #Q2” -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Austria

With the first of two race weekends at Spielberg following the coronavirus-induced hiatus, F1 is poised to kick off the 2020 season, which will see the pinnacle of motorsport celebrate its seventieth ...La grande sorpresa non è la Mercedes in pole position con Bottas davanti a Hamilton sempre più imprendibili: tra leggeri alti e bassi, da sei anni la Formula 1 è monopolio delle Stelle d’argento, ora ...