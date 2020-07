Foggia, spara alla moglie e scappa: in casa c’erano i 2 figli piccoli (Di domenica 5 luglio 2020) Un altro femminicidio a Cerignola, provincia di Foggia, dove un uomo avrebbe sparato all’ex moglie sull’uscio di casa. L’uomo, 44 anni, sarebbe poi scappato ma è stato arrestato poco dopo dalle forze dell’ordine in casa del padre, dove si era rifugiato. Nell’abitazione della donna di 41 anni c’erano i due figli minorenni della coppia. Uccide l’ex moglie: arrestato Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, Angelo Di Meo avrebbe sparato diversi colpi all’ex moglie, Nunzia Compierchio, a Cerignola, ferendola nella parte alta del corpo. I due sarebbero stati separati e la donna viveva con i 3 figli, 2 dei quali minorenni e presenti in casa al momento dell’aggressione. Di Meo sarebbe poi scappato ma è stato arrestato poco dopo e ora si troverebbe in custodia. La Procura di Foggia sta facendo accertamenti e ... Leggi su thesocialpost

