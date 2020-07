Dodge Durango SRT Hellcat: ecco il SUV più potente al mondo (Di domenica 5 luglio 2020) Oltre allo spettacolare nuovo Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody e Dodge Challenger SRT Super Stock, la società americana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha presentato nelle scorse ore ufficialmente il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat. La vettura ha una nuova estetica e il motore HEMI Hellcat V8 sovralimentato da 6,2 litri, che ha anche ricevuto lievi modifiche per il 2021. Grazie al suo nuovo motore sovralimentato da 720 cavalli e al sistema di trazione integrale, il nuovo Durango SRT Hellcat ha caratteristiche molto simili a quelle delle versioni più potenti della gamma Dodge, come nel caso del nuovo Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 808 CV. Dodge Durango SRT Hellcat: presentato nelle scorse ore da Fiat Chrysler il SUV più potente al mondo con 720 cavalli Entrambi hanno bisogno solo di circa 3,5 secondi per accelerare da 0 a 96 km / h ... Leggi su notizieora

Dodge ha presentato proprio ieri il nuovissimo Dodge Durango SRT Hellcat dopo diverse indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane. Il SUV arriva sul mercato con il potente motore Hemi V8 sovralimen ...

Diverse case automobilistiche stanno spingendo verso l'elettrificazione, viste anche le normative sulle emissioni che si fanno sempre più dure. Uno dei brand che in un certo senso va controcorrente è ...

