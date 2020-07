Chelsea, Lampard non ci sta a cedere l'ex azzurro Jorginho: "Fa parte del progetto" (Di domenica 5 luglio 2020) "Jorginho? Fa parte del progetto". Frank Lampard non ha dubbi sul centrocampista ex Napoli: al termine del match vinto contro il Watford ha voluto allontanare le voci di mercato sul giocatore italo-brasiliano. Leggi su tuttonapoli

"Jorginho? Fa parte del progetto". Frank Lampard non ha dubbi sul centrocampista ex Napoli: al termine del match vinto contro il Watford ha voluto allontanare le voci di mercato sul giocatore italo-br ...

Lampard: «Jorginho è nei miei piani» – VIDEO

