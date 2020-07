Canone di locazione, arriva il modello RLI: cos’è e come scaricarlo (Di domenica 5 luglio 2020) arriva dall’Agenzia delle Entrate un’interessante novità riguardo alle modifiche sui contratti di locazione. Da oggi, sarà infatti più semplice comunicare la variazione di un contratto di affitto. modello RLI, cos’è e a cosa serve La rinegoziazione del contratto, sia in caso di diminuzione che di aumento del Canone, può essere ora comunicata all’Agenzia delle Entrate direttamente via web con un nuovo modello, il cosiddetto modello RLI, senza bisogno di presentarsi allo sportello. Sono sempre di più le famiglie che durante l’emergenza Covid sono state costrette a interrompere il pagamento degli affitti, perché hanno sospeso il lavoro, o, nei casi più gravi, lo hanno perso. Proprio per fronteggiare la crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione, quasi tutti in ... Leggi su quifinanza

infoiteconomia : Sanremo, ultimi giorni per la richiesta di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione - infoiteconomia : Credito d'imposta canone di locazione, approvato emendamento a firma di Ficara - infoiteconomia : Rinegoziazione canone locazione – comunicazione online – Qui News - AleGuerani : @Cesitanews @sbonaccini @Phastidio Io lo so cosa sono i pertinenziali, facciamo il confronto fra il canone di conce… - VendraminA : @GiuseppeConteIT @gualtierieurope @ernestoruffini Eliminare la #Burocrazia vuol dire eliminare tutta la procedura p… -