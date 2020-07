Cagliari-Atalanta, le pagelle in un clic Votate la prestazione dei nerazzurri (Di domenica 5 luglio 2020) Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare la prestazione di ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori. Leggi su ecodibergamo

Atalanta_BC : ? Esterni decisivi nella nostra ultima visita alla Sardegna Arena! ?? ?? Last time in Cagliari... ?? ??… - RaiSport : ? Tremila bandierine della #Sardegna in Curva Sud e una grande bandiera dei Quattro Mori al centro del settore: que… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - antoine_dubar : RT @YbetProno: ???? Cagliari - Atalanta ??????? Under 3,5 goals @ 1.90 ?? Like si tu suis - BenHughes1989 : RT @SerieAFFC: Cagliari v Atalanta: Official Line-Ups #CagliariAtalanta #SerieA -