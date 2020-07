Ancelotti sceglie il miglior top 11 della sua carriera, ma non inserisce Ronaldo (Di domenica 5 luglio 2020) Carlo Ancelotti ha stilato la top 11 dei migliori calciatori allenati in carriera. La pubblica The Sun. Salta subito all’occhio un’esclusione importante, quella di Cristiano Ronaldo, al posto del quale, l’ex tecnico del Napoli schiera invece Andriy Shevchenko. Ancelotti ha effettuato la scelta tra tutte le squadre allenate nella sua carriera: Milan, Chelsea, Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Monaco e Napoli. Nella sua squadra di 11 campioni ci sono ben 5 milanisti. In porta ha scelto Buffon, che ha cresciuto al Parma tra il 1996 e il 1998. In difesa Paolo Maldini, John Terry, Thiago Silva e Cafu. Nella top 11 di Ancelotti il rombo di centrocampo è formato da Andrea Pirlo, Frank Lampard, Zinedine Zidane e Kakà. In attacco il tecnico ha scelto Ibrahimovic e Shevchenko. Manca Cristiano Ronaldo, che Ancelotti ha allenato nel Real Madrid. ... Leggi su ilnapolista

viola_kan8 : RT @SkySport: Ancelotti sceglie la top 11 dei suoi campioni - SkySport : Ancelotti sceglie la top 11 dei suoi campioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti sceglie Premier League: l’Everton blocca il Liverpool, tabù Ancelotti per Klopp CalcioToday.it Insigne: "L'ammutinamento fu un errore"

"Ad Ancelotti dicevo sempre che noi avevamo bisogno di essere messi sotto pressione, anche bacchettati" pressione". Poi sul suo futuro: "Mai pensato di andare via. Totti voleva diventare il mio agente ...

Mertens, l'amore per Napoli e ADL: «Resto qui per vincere lo scudetto»

Una scelta d'amore. Ma non solo. Qui il cuore c'entra, ma c'entra anche il progetto Napoli, la voglia di tornare in alto, le ambizioni di una società che ha in mente un piano per continuare a vincere.

"Ad Ancelotti dicevo sempre che noi avevamo bisogno di essere messi sotto pressione, anche bacchettati" pressione". Poi sul suo futuro: "Mai pensato di andare via. Totti voleva diventare il mio agente ...Una scelta d'amore. Ma non solo. Qui il cuore c'entra, ma c'entra anche il progetto Napoli, la voglia di tornare in alto, le ambizioni di una società che ha in mente un piano per continuare a vincere.