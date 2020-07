Amazfit ZenBuds, gli auricolari per dormire (Di domenica 5 luglio 2020) auricolari per dormire anziché ascoltare musica? Sono i nuovissimi Amazfit ZenBuds, pensati per rilassarsi e monitorare il proprio sonno. Gli ZenBuds sono disponibili su IndieGogo, anche se si ipotizza che arriveranno presto anche in altri store online e negozi fisici. Durata e design degli Amazfit ZenBuds Gli ZenBuds sono auricolari dotati di funzionalità e un design innovativi. Dedicati a chi ha difficoltà a dormire, consentono di ascoltare suoni della natura rilassanti e di monitorare la qualità del sonno. I suoni sono caricati all’interno di una libreria presente negli stessi auricolari. Con 12 ore di autonomia con una singola carica, gli ZenBuds eliminano i rumori esterni e suoni disturbanti, grazie alle punte in silicone, aggiungono un leggero rumore bianco che induce al sonno in maniera più ottimale. Sono disponibili quattro misure ... Leggi su quotidianpost

