Uomini e Donne, Tara e Cristian. Parla Gallella: “Separati, siamo single” (Di sabato 4 luglio 2020) Tara Gabrieletto e Cristian Gallella non sono più una coppia. Il matrimonio è naufragato. Le voci di crisi e la relativa rottura della coppia sbocciata a Uomini e Donne trovano oggi conferma nelle parole dell’ex tronista, che attraverso alcune Stories Instagram ha annunciato che lui e l’ex corteggiatrice, da ora anche ex moglie, hanno preso … L'articolo Uomini e Donne, Tara e Cristian. Parla Gallella: “Separati, siamo single” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

