Tragedia a Riccione, muore ragazza di 17 anni

Terribile fatto di cronaca capitato a Riccione, dove nella notte tra venerdì e sabato una giovane ragazza è morta annegata durante un bagno a mare all'alba. La cronaca del fatto La 17enne, che avrebbe compiuto la maggiore età tra un mese, Merssia Nunes de Olivera proveniente da Torino ma dalle origini brasiliane aveva preso in affitto un appartamento vicino assieme a tre amici per festeggiare il compleanno, dopo una notte passata ad una festa a Riccione, nonostante le avverse condizioni meteo, i ragazzi avrebbero deciso di fare un bagno alle prime luci dell'alba: Merssia pare non sapesse nuotare bene e questo ha sicuramente influito su quanto accaduto in seguito, visto che la giovane ragazza è stata letteralmente trascinata dalla corrente, nonostante i tentativi da parte degli amici aiutarla e dopo che questi hanno chiamato i soccorsi.

