Toti Stabile capocannoniere e promozione: Una stagione da ricordare (Di sabato 4 luglio 2020) La stagione sportiva da poco conclusa è stata assai positiva per il Fulgatore, squadra di calcio trapanese che ha trionfato nel campionato di Prima Categoria e che l'anno prossimo approderà in promozione. Come noto, tutti i campionati italiani dilettantistici della stagione 2019/2020 si sono conclusi in anticipo per via dell'emergenza sanitaria, dunque promozioni e retrocessioni...

