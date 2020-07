Roma, striscioni di contestazione a Trigoria: “squadra e dirigenza vergogna della città” (Di sabato 4 luglio 2020) Situazione caldissima in casa Roma. Forte la rabbia dei tifosi dopo le sconfitte con Milan e Udinese che hanno definitivamente precluso (si aspetta solo la matematica) l’accesso alla Champions League. A Trigoria sono spuntati due striscioni che non lasciano spazio a grandi interpretazioni: “dirigenti e calciatori… dov’è il rispetto per i nostri colori?” e “Dirigenti assenti, squadra senza dignità… siete la vergogna di questa città”. Non solo la solita contestazione verso la società, ma anche verso i giocatori finiti nel mirino dei supporter che hanno definito dirigenza e squadra ‘vergogna della città’. L'articolo Roma, striscioni di contestazione a Trigoria: “squadra e dirigenza vergogna della città” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

sportface2016 : #Roma, nuovi striscioni a Trigoria: 'Siete senza dignità, la vergogna di questa città' - sportli26181512 : Roma contestata a Trigoria: 'Siete la vergogna della città': Roma contestata a Trigoria: 'Siete la vergogna della c… - romanewseu : Roma, striscioni a #Trigoria: 'Dirigenza e calciatori... dov'è il rispetto per i nostri colori?' (FOTO) #ASRoma… - sportli26181512 : #Roma, altra contestazione a Trigoria: “Siete la vergogna della città”: Nuovi striscioni dei tifosi contro la dirig… - siamo_la_Roma : ?? Contestazione a #Trigoria (FOTO) ?? Due striscioni indirizzati a società e calciatori ?? 'Siete la vergogna di que… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma striscioni Roma, striscioni a Trigoria: “Dirigenza e calciatori… dov’è il rispetto per i nostri colori?” (FOTO) RomaNews Autostrade, smaltite le code in A26. Aspi: «Il casello di Masone riapre il 6 luglio». Ritardi e disagi anche in ferrovia

Schintu, Aiscat: «In Liguria si è generata una situazione assurda. Il Mit, da un momento all'altro, ha cambiato le carte in tavola e ha imposto una normativa rigidissima» Genova - Si è svolto questa m ...

Roma, la contestazione dei tifosi: «Dirigenti assenti e squadra indegna»

Prosegue la contestazione dei tifosi della Roma per gli scarsi i risultati della squadra e per il clima si smobilitazione che si respira a Trigoria. Gli ultras del gruppo Roma hanno esposto due strisc ...

Schintu, Aiscat: «In Liguria si è generata una situazione assurda. Il Mit, da un momento all'altro, ha cambiato le carte in tavola e ha imposto una normativa rigidissima» Genova - Si è svolto questa m ...Prosegue la contestazione dei tifosi della Roma per gli scarsi i risultati della squadra e per il clima si smobilitazione che si respira a Trigoria. Gli ultras del gruppo Roma hanno esposto due strisc ...