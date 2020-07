Probabili formazioni Lazio-Milan: scelte obbligate per Simone Inzaghi, Pioli si gioca la carta Ibra (Di sabato 4 luglio 2020) Probabili formazioni Lazio-Milan – La Lazio per proseguire la lotta scudetto con la Juve, il Milan per tornare alla vittoria dopo il pari beffa contro la SPAL. Temi importanti in Lazio-Milan, gara valevole per la trentesima giornata di Serie A. Vittoria contro il Torino per i biancocelesti che però hanno perso per squalifica Immobile e Caicedo. scelte praticamente obbligate per Simone Inzaghi, con Correa unica punta e Milinkovic-Savic in posizione più avanzata. Anche a Pioli i problemi non mancano: l’infortunio di Castillejo è una brutta tegola. Nuova occasione per il belga Saelemaekers. Rebic trasloca sull’esterno per far spazio a Zlatan Ibrahimovic, dopo lo spezzone giocato a Ferrara. Probabili formazioni Lazio-Milan Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; ... Leggi su calcioweb.eu

news_modena : Sassuolo Lecce, probabili formazioni | Rientra Berardi dal primo minuto, ancora out Toljan - sportli26181512 : Diretta Juve-Torino ore 17.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Derby della Mole numero 200… - LALAZIOMIA : - _SiGonfiaLaRete : ??GRAFICO - Le probabili formazioni di #NapoliRoma: sorpresa in attacco per gli azzurri - RedazioneFM : #SerieA: Tutte le probabili formazioni della 30° giornata -