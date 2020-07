Previsioni Meteo Toscana: domani cielo sereno e temperature massime in aumento (Di sabato 4 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni. domani sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti nel pomeriggio sull’Appennino. Venti: deboli-moderati da nord-est, in temporanea rotazione a nord-ovest sulla costa nel pomeriggio. Mari: poco mossi o localmente mossi. temperature: minime in calo, massime in aumento. Lunedì 6 sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. temperature: in ulteriore aumento le massime. Martedì 7 sereno o poco nuvoloso con addensamenti sull’Appennino, dove saranno possibili locali rovesci. Venti: deboli da nord-est con locali rinforzi. Mari: poco mossi. temperature: in calo nelle interno, in aumento sul litorale. Mercoledì 8 sereno o poco ... Leggi su meteoweb.eu

