Pagamento in contanti: tetto massimo abbassato a 2mila euro (Di sabato 4 luglio 2020) Continua la battaglia all'evasione fiscale, e lo fa anche attraverso una nuova riforma: dal primo luglio 2020 il tetto massimo per i pagamenti in contanti è diventato di 2mila euro. In caso di contravvenzione, sono previste multe fino a 50mila euro. Prosegue la battaglia contro l'evasione fiscale, anche attraverso diversi incentivi ai pagamenti tramite carta …

sonoclaudio : Non ho ben capito come fai a 'controllare' che un *prestito* tra familiari non superi la soglia dei 2000 €. ?? v… - AndreaPorretti2 : Spero sia pssibile considerare non multabili coloro che casualmente incorrono nell'errore con redditi netti inferio… - danifra681 : RT @anon_seventeen: ??Abbattete il Sistema Sinistro. Ognuno di noi può smantellare il sistema dal Suo interno. Paga in contanti, predilisci… - anon_seventeen : ??Abbattete il Sistema Sinistro. Ognuno di noi può smantellare il sistema dal Suo interno. Paga in contanti, predil… - costanzadiotal : @BelpietroTweet Stanno proibendo il pagamento in contanti, ma in molte parti del Paese specie al sud non esiste altro modo di pagare. -