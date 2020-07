MotoGp, il manager di Dovizioso shock: “nessuna trattativa con Ducati, Andrea nel 2021 potrebbe anche non correre” (Di sabato 4 luglio 2020) trattativa interrotta, il rinnovo di Andrea Dovizioso può attendere. La Ducati ha deciso di congelare i colloqui con il proprio pilota di punta, preferendo rimandare tutto al mese di agosto, in concomitanza con le gare di Brno e Austria. Una scelta rivelata da Simone Battistella, manager del forlivese, al podcast di MotoGp “Mapping 21”: “la trattativa al momento non esiste, l’idea è di riprenderla nei prossimi mesi, probabilmente tra le gare di Brno e dell’Austria. E’ vero che c’è stata tensione tra Andrea e Gigi, ma questo accade in ogni squadra. Quando si vince è facile essere felici, ma quando ci sono difficoltà sorgono tensioni. Questo non significa che sia tutto negativo, possono anche venire fuori cose positive che ti aiutano ad ottenere risultati migliori. Dovi non saprà per quale squadra ... Leggi su sportfair

