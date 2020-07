MES, Autostrade, ex-Ilva, Whirlpool: i quattro dossier al veleno per il Governo (Di sabato 4 luglio 2020) Giorni bollenti, non solo in fatto di temperature, con l’estate che è entrata nel vivo. E chi pensava che, dopo mesi senza respiro per colpa dell’emergenza sanitaria, Conte potesse tirare un sospiro di sollievo si sbaglia di grosso. A turbare i sonni del Presidente del Consiglio ci pensano infatti quattro dossier. C’è l’imbarazzo della scelta. Ancora in alto mare il dossier Whirlpool. Nessuna novità rilevante, infatti, è arrivata al termine del tavolo al MiSE tra Sindacati, azienda, Invitalia e Regione Campania che si sono incontrati lo scorso 2 luglio. “Un incontro deludente, no a reindustrializzazioni improvvisate”. Questo il giudizio della Fiom sull’incontro di oggi, che si dice pronta alla mobilitazione. Netta, e dai toni duri, la posizione di Barbara Tibaldi, ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : MES Autostrade Nomine, Mes, Ilva e Autostrade. Il percorso da incubo del governo La Verità DIETRO LE QUINTE/ Polito: il piano di Giorgetti per sostituire Conte senza votare

Mes, sicurezza, Atlantia: per il Pd sono questioni dirimenti. E chiede a Conte e al M5s: voi siete quelli che stavano alleati con la Lega o siete cambiati? “Tra Partito democratico e Movimento 5 Stell ...

