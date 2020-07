Marchisio: «Ecco qual è il derby migliore e peggiore che ho giocato» (Di sabato 4 luglio 2020) Marchisio: «Il derby più bello con Conte, il peggiore con Allegri». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio è stato intervistato da Gazzetta dove ha parlato dei derby della Mole giocati. Queste le parole dell’ex centrocampista. GIOIE E DELUSIONI DA derby – «Avevo 7 anni, giocavamo al Cit Turin ed era la mia prima partita contro una squadra importante. Ero emozionatissimo, anche perché in tribuna c’era l’ex giocatore della Juve Nené. Finì 4-1 con 3 gol miei. Invece due anni fa all’Olimpico Allegri mi fece scaldare tutto il secondo tempo ma non entrai: ci rimasi male, come chiunque al posto mio. Non so quanti ne ho giocati, ma c’era sempre una preparazione speciale. ... Leggi su calcionews24

