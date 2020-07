Lazio-Milan 0-3: Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic, il Diavolo allontana Inzaghi dallo scudetto (Di sabato 4 luglio 2020) Prova di forza dei rossoneri all’Olimpico, i biancocelesti dalle tante assenze vedono fuggire la Juventus a +7 Leggi su corriere

acmilan : ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ?? Iconic Moments at the Olimpico! ? Ecco i migliori cinque gol rossoneri in #LazioMilan ?? Scegli il tuo preferito s… - AleZ_27 : @metalgearzovic @SantiXVI @acmilan SLOW DANCING IN THE DARK e si va a piangere nel divanetto della Lazio con in braccio la palla del Milan - Matteoscar90 : RT @CucchiRiccardo: Il #Milan l'ha giocata benissimo. La #Lazio no. Lo scudetto imbocca la via di Torino, com'era prevedibile. Da laziale g… -