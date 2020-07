Lavori sul Corso a Salerno, Arcan rilancia la sua proposto (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Associazione Arcan, Cantieri e rchitettura da sempre molto presente e vigile su tutto quello che riguarda i Lavori nel comune capoluogo, ha rilanciato la sua proposta relativa al rifacimento del Corso Vittorio Emanuele, dopo la notizia diffusa dal sindaco di Salerno relativa all’avvio, a settembre, di un intervento per la pavimentazione della principale arteria cittadina. La gara pubblicata dal Comune, infatti, si limita solamente alla sostituzione della pavimentazione e al rifacimento dei sottoservizi, senza nessun accenno alla questione del verde e degli arredi. “Considerato il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto, pari a circa 1 milione di €- sostiene l’associazione- abbiamo proposto di utilizzare queste economie di gara per la sostituzione delle alberature (i lecci sono ... Leggi su anteprima24

Piu_Europa : ??Al via a Roma l’Assemblea nazionale di #PiuEuropa. ???? Presidenza tutta al femminile, mascherine e distanziamento… - vasco97273 : RT @RaphaelRaduzzi: Appena conclusi i lavori in Commissione Bilancio sul DL Rilancio con questa bella notizia! Un grazie di cuore davvero a… - Claudia_nurse_ : RT @RaphaelRaduzzi: Appena conclusi i lavori in Commissione Bilancio sul DL Rilancio con questa bella notizia! Un grazie di cuore davvero a… - ale5stelle1 : RT @RaphaelRaduzzi: Appena conclusi i lavori in Commissione Bilancio sul DL Rilancio con questa bella notizia! Un grazie di cuore davvero a… - Moixus1970 : RT @Piu_Europa: ??Al via a Roma l’Assemblea nazionale di #PiuEuropa. ???? Presidenza tutta al femminile, mascherine e distanziamento ???? ???? Pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori sul Come stanno andando i lavori sul ponte di via La Marca a Pesaro Primo Comunicazione Georgia Luzi, la confessione-choc: "Il collega mi scagliò una sedia addosso, mi ribellai". E la hanno fatta fuori

Vi ricordate Georgia Luzi, da qualche stagione lontana dalla televisione che conta? Bene, è tornata a far parlare di sé per uno sfogo su Instagram, in cui ha raccontato un episodio orribile che ha dov ...

Track the recovery: le conseguenze del Covid-19 sull’economia Usa

Tema del giorno: gli impatti economici del Covid-19 sull’economia americana in questi primi mesi del 2020, di cui già Infodata ha parlato qui con una prospettiva globale. Il lavoro di Chetty è ...

Vi ricordate Georgia Luzi, da qualche stagione lontana dalla televisione che conta? Bene, è tornata a far parlare di sé per uno sfogo su Instagram, in cui ha raccontato un episodio orribile che ha dov ...Tema del giorno: gli impatti economici del Covid-19 sull’economia americana in questi primi mesi del 2020, di cui già Infodata ha parlato qui con una prospettiva globale. Il lavoro di Chetty è ...