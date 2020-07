Brescia, Lopez: “Se non si fanno punti la salvezza diventa complicata” (Di sabato 4 luglio 2020) Il Brescia è appeso ad un filo alla Serie A. La squadra di Lopez l'Hellas dovrà cercare di strappare punti pesanti, se così non fosse lo spettro Serie B crescerebbe sempre di più.Le parole di Lopezcaption id="attachment 926509" align="alignnone" width="300" Lopez (getty images)/captionQueste le parole di Lopez in conferenza: "L'ultima partita non è stata all'altezza, ma le altre due gare sono state buone. Abbiamo finito la sfida di Firenze giocando in avanti. La partita con l'Inter? Non eravamo in campo, è difficile anche analizzare gli errori. Dobbiamo mantenere la mentalità delle altre due sfide. Dopo la ripresa il Brescia ha fatto due partite importanti, potevamo vincere o perdere. La squadra ha giocato fino alla fine, a Firenze abbiamo avuto una palla gol alla fine. Contro il Genoa siamo ripartiti due-tre volte. Le ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Brescia, Lopez: 'Se non si fanno punti la salvezza diventa complicata' - - zazoomblog : Brescia Verona i convocati di Diego Lopez: out Balotelli - #Brescia #Verona #convocati #Diego - Fantacalcio : Brescia-Verona, Tonali a rischio: Lopez studia l'alternativa - Sportellate_it : Nel Brescia in piena crisi c’è un ragazzo del 2002 che fa felice Cellino e Diego Lopez: è Andrea Papetti, difensore… - Dalla_SerieA : Brescia, Lopez: 'Fare la partita era difficile, ma perdere così dà fastidio' - -