5 fumetti per scoprire Mirka Andolfo (Di sabato 4 luglio 2020) Mirka Andolfo sarà la prima autrice italiana a scrivere e disegnare come autrice completa una storia Dc Comics: il secondo volume della serie antologica Harley Quinn: Black + White + Red, dal titolo Fashion Victim. Il talento della fumettista napoletana era ben visibile sin dai suoi esordi, quando lavorava come colorista per la casa editrice francese Petites Vagues Editions e illustratrice di copertina per Jonathan Steele. Ma il successo è giunto quando, quasi per scherzo, Andolfo si è messa a pubblicare su Facebook una striscia umoristica dedicata alle (dis)avventure lievemente erotiche di un diavoletto e di una procace angela. Negli anni, e dopo tante cover e storie illustrate e colorate (i libri di Geronimo Stilton per le edizioni Piemme, la serie francese di fantascienza erotica Pandamonia, le copertine dei volumi ReNoir), lo stile di Andolfo ... Leggi su wired

titofaraci : RT @feltrinellied: 'La vita a #fumetti è fatta di compromessi'. @josignorelli_ racconta #SporchieSubito l'antologia che ha curato per #Felt… - cinziabisio : RT @feltrinellied: 'La vita a #fumetti è fatta di compromessi'. @josignorelli_ racconta #SporchieSubito l'antologia che ha curato per #Felt… - feltrinellied : 'La vita a #fumetti è fatta di compromessi'. @josignorelli_ racconta #SporchieSubito l'antologia che ha curato per… - rosariadigirol1 : @SirDistruggere BG non lo so non sono mai stata sposata. Non saprei forse ama i fumetti lascerà disegnini per casa. - darlaspesso : Davvero? Per l'estate 2020 metti in valigia la tua band preferita. A fumetti - Life - -

Ultime Notizie dalla rete : fumetti per 5 fumetti per scoprire Mirka Andolfo Wired.it Sporchi, maledetti (ma soprattutto) subito: la vita a fumetti è fatta di compromessi

«Il peggior crimine che mi possa venire in mente è quello di fingere e far credere che io mi stia divertendo al 100%». Scriveva Kurt Cobain nella sua lettera d’addio. No, non ho intenzione di compiere ...

Nel mito greco è vero anche il contrario Così Ulisse è ucciso da suo figlio: storie di dei ed eroi si snodano come un romanzo dalle mille varianti

Un Achille che rifiuta l’eroismo, un Teseo che entra nel Labirinto senza il filo d’Arianna, un Odisseo che muore assassinato dal figlio avuto con la maga Circe. Nel suo ultimo libro Maria Grazia Ciani ...

«Il peggior crimine che mi possa venire in mente è quello di fingere e far credere che io mi stia divertendo al 100%». Scriveva Kurt Cobain nella sua lettera d’addio. No, non ho intenzione di compiere ...Un Achille che rifiuta l’eroismo, un Teseo che entra nel Labirinto senza il filo d’Arianna, un Odisseo che muore assassinato dal figlio avuto con la maga Circe. Nel suo ultimo libro Maria Grazia Ciani ...