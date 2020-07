La prima flotta di camion senza guidatore (e i problemi che pone) (Di venerdì 3 luglio 2020) AGI - L'utilizzo della guida autonoma anche per il trasporto pesante non è una novità, almeno a livello sperimentale. La startup TuSimple, una testa a San Diego e l'altra a Pechino, appare però come l'unica compagnia pronta all'applicazione commerciale su larga scala di queste tecnologie. La concorrente più importante, la Waymo di Alphabet, casa madre di Google, si sta concentrando al momento su minivan che percorrono brevi tragitti. TuSimple punta invece sulle lunghe distanze. Al momento l'azienda ha solo 40 mezzi (altri 10 verranno aggiunti entro fine anno) e la rotta più estesa che copre è Phoenix-Dallas, mille miglia. Nondimeno per TuSimple ciò è sufficiente per proclamare la propria flotta "la prima al mondo con una rete ... Leggi su agi

