Formula 1 – Leclerc ammette: “giornata complicata, non abbiamo il passo delle altre” (Di venerdì 3 luglio 2020) La Mercedes si conferma al top, la Racing Point sorprende al terzo posto, Verstappen delude ma a causa della rottura dell’ala anteriore: e la Ferrari? Quarto Vettel, nono Leclerc, prestazioni all’apparenza differenti, ma accomunate da una caratteristica che fa storcere il naso ai tifosi: oggi la ‘Rossa’ non è a livello delle concorrenti. Lo ha detto Vettel in maniera piuttosto brutale, ha provato ad essere più dolce invece Leclerc evidenziando problemi sul passo gara dopo le FP2: “è stato bello risalire di nuovo in macchina dopo una lunga pausa, ma tutto sommato quella di oggi non credo sia stata una giornata troppo facile per noi, per questo è stato difficile godersela al massimo. Le macchine sono tutte molto vicine, il che è emozionante da vedere da una parte, ma d’altra parte, ci piacerebbe poter essere a ... Leggi su sportfair

