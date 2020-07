Empoli, Mancuso: «Avevamo bisogno di questa vittoria» (Di venerdì 3 luglio 2020) Al termine della partita contro il Venezia, Leonardo Mancuso ha così commentato la vittoria del suo Empoli L’attaccante dell’Empoli, Leonardo Mancuso, ha così commentato la vittoria dell’Empoli contro il Venezia: vittoria – «Avevamo bisogno di questa vittoria, in più è arrivata una bella doppietta quindi bellissima serata. Per noi attaccanti la doppia cifra è un bel traguardo e quindi dopo il primo gol ho esultato così. Ci tenevo tanto ma l’obiettivo della squadra è continuare così che è più importante» TREND POSITIVO – «Non vincevamo dal 3 marzo, l’importante era ricominciare a conquistare il successo. Inoltre qui a Venezia non vincevamo da 30 anni. La ripartenza è stata difficile per tutti, ma noi con questa vittoria ritroviamo slancio ed ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Mancuso Empoli, Mancuso: «Avevamo bisogno di questa vittoria» Calcio News 24 Serie B: il Crotone torna da solo al secondo posto, il Pordenone aggancia il Cittadella

ROMA – Il Crotone torna da solo al secondo posto nella corsa verso la serie A. Travolge (3-0) un Benevento ancora inebriato dalla festa promozione e stacca il Cittadella, sconfitto (2-0) a sorpresa a ...

Serie B 32° turno: Crotone secondo da solo, successi pesanti per Pordenone e Cremonese

Si avvicina alla zona play-off anche l’Empoli, vittorioso a Venezia per 2-0 grazie alla doppietta nella ripresa di Mancuso. Punti pesantissimi nella parte bassa della classifica per la Cremonese: una ...

