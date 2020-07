Come evitare la distruzione sociale nella stagnazione che ci aspetta (Di venerdì 3 luglio 2020) Le nuove recenti stime del Fondo monetario internazionale prevedono una contrazione del Pil mondiale al 4,9% contro il 3% stimato ad aprile. Solo la Cina può evitare il segno meno, ma con uno striminzito +1%, Come cinquant’anni fa. La capoeconomista del Fmi, Gita Gopinath parla della peggiore recessione dagli anni ’30. Per l’Eurozona si aspetta una contrazione del 10,2% e per l’Italia una flessione del 12,8%, avvicinandosi alle stime forniteci da Ignazio Visco (-13%) che ad alcuni paiono eccessive. L’Ufficio … Continua L'articolo Come evitare la distruzione sociale nella stagnazione che ci aspetta proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Evitare il cesareo quando il feto è a testa in su: un ambulatorio specializzato gratuito all'ospedale di Civitanova

2' di lettura 03/07/2020 - La presentazione podalica del feto costituisce uno dei più frequenti motivi di ricorso al taglio cesareo. Si stima infatti che circa il 3-4% dei feti a termine di gravidanza ...

