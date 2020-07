Appalti e modello Genova. Non c’è intesa tra i giallorossi. Slitta il dl Semplificazioni. Consiglio dei ministri rinviato a lunedì. Gare sospese per un anno e commissari i nodi da sciogliere (Di sabato 4 luglio 2020) Potrebbe svolgersi lunedì il Consiglio dei ministri sul decreto Semplificazioni. O al massimo martedì, come afferma il ministro Stefano Patuanelli. Continua il confronto all’interno della maggioranza su quella che il premier definisce la madre di tutte le riforme. Obiettivo di Giuseppe Conte è fare in fretta, per mandare a Bruxelles un provvedimento che dimostri che il Paese sa investire e osare. I tecnici sono al lavoro per preparare il testo finale del decreto, che contiene una cinquantina di articoli su Appalti, digitalizzazione della Pa, Semplificazioni normative e modifiche a norme come l’abuso d’ufficio e il danno erariale. Conte insiste sul modello Genova. Con gare veloci per le opere considerate prioritarie e per le infrastrutture strategiche in settori come edilizia scolastica, sanità, trasporti, carceri. L’elenco di queste ... Leggi su lanotiziagiornale

