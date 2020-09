Call of Duty Modern Warfare Stagione 4: note della patch di COD Warzone per PC, PS4 e Xbox (Di giovedì 11 giugno 2020) La quarta Stagione di COD Modern Warfare porta nuovi operatori e la nuova modalità per Warzone, Rumble. Arrivano anche gli eventi durante un match in Warzone e l’inizio di un nuovo Battle Pass. Di seguito approfondiremo tutti i dettagli di questo nuovo update. Aggiornamenti della Stagione 4 di Modern Warfare: Warzone La Stagione 4 di Modern Warfare non propone solo i nuovi premi del Battle Pass, ma introduce anche una serie di nuove funzionalità, eccole di seguito: Warzone Rumble – una nuova modalità di gioco 50v50 in Warzone Le sfide maestria delle armi, che diventano disponibili una volta che hai ... Leggi su manaskill

