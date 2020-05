Sentenza Tar, Siclari (FI): 'Governo non interpreta la differenza del quadro epidemiologico' (Di sabato 9 maggio 2020) "Il Governo ha causato il caos nella gestione dell'emergenza e sta continuando a mantenere una totale anarchia nella fissazione delle misure e nella loro applicazione. Il caso della Calabria è emblematico: la Presidente Santelli si è limitata ad anticipare alcune misure di riapertura nel solco delle indicazioni governative ed è stata bloccata dall'azione governativa a fronte di iniziative di altre Regioni che sono passate sotto silenzio". A dichiararlo è il senatore forzista Marco Siclari che ha evidenziato come "il Governo non sta interpretando la differenza del quadro epidemiologico nei vari territori, insistendo con misure uguali pur in presenza di situazioni molto differenti. Oggi vi è il bisogno di lavorare rispettando le indicazioni date per evitare il contagio. L'auspicio è che in tempi brevissimi la parola passi alle Regioni che sanno ... Leggi su citynow Sentenza Tar - Cannizzaro (FI) furioso : 'E' una follia da comunisti'

Sentenza Tar - Tallini : 'Decisione scava solco profondo tra Stato e Regioni'

Santelli “Sentenza Tar? per il Governo vittoria di Pirro” (Di sabato 9 maggio 2020) "Ilha causato il caos nella gestione dell'emergenza e sta continuando a mantenere una totale anarchia nella fissazione delle misure e nella loro applicazione. Il caso della Calabria è emblematico: la Presidente Santelli si è limitata ad anticipare alcune misure di riapertura nel solco delle indicazioni governative ed è stata bloccata dall'azione governativa a fronte di iniziative di altre Regioni che sono passate sotto silenzio". A dichiararlo è il senatore forzista Marcoche ha evidenziato come "ilnon stando ladelepidemiologico nei vari territori, insistendo con misure uguali pur in presenza di situazioni molto differenti. Oggi vi è il bisogno di lavorare rispettando le indicazioni date per evitare il contagio. L'auspicio è che in tempi brevissimi la parola passi alle Regioni che sanno ...

MediasetTgcom24 : Calabria, Santelli su sentenza Tar: 'Per governo è vittoria di Pirro' #coronavirus - Adnkronos : #Calabria, #Santelli: 'Sentenza Tar è vittoria di Pirro per #governo' - Italian_Maestr0 : RT @Vincenza_Lab: La sentenza del TAR sulla #Calabria è uno schiaffo agli imprenditori. Non ha perso @JoleSantelli, la Calabria ha 0 contag… - carmelocarat : Sentenza Tar, Tallini: 'Una decisione che scava un solco molto profondo tra lo Stato centrale e le Regioni' Caro Ta… - CranteP : RT @Clezia90039499: L'Arroganza, l'incompetenza, l'ignoranza di questa tizia #Santelli?????? sono state per fortuna bloccate dal T.A.R. che b… -