Roma | Pau Lopez | l’importanza di costruire dal basso

Pauè stato acquistato per migliorare l'uscita bassa della. Il portiere spagnolo è molto dotato tecnicamente Pau, portiere della, spicca per le sue qualità tecniche nel palleggio. Negli anni scorsi aveva giocato nel Betis di Setien, una squadra che estremizzava la costruzione arretrata. Con Fonseca, i giallorossi curano in modo maniacale l'uscita pulita da dietro. Come dimostrano i dati, Pauè il terzo portiere che in Serie A effettua più passaggi: quasi 29 ogni 90′. L'estremo difensore spagnolo ha quindi grandi responsabilità nella manovra della.