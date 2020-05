Pjanic Juventus | intrigo con Arthur e Vidal | il Barcellona pronto all’assalto

(Di sabato 9 maggio 2020)– Nelle ultime ore si fa sempre più concreta la possibilità che Miralemvenga ceduto al. Laè fortemente interessata addei blaugrana, ma il giovane brasiliano non sembra intenzionato a lasciare. Ecco però che la trattativa prende piede. Infatti il Barça sarebbead inserire nell’affare due centrocampisti: Ivan Rakitic e l’ex Juve Arturo. Dalla Spagna intanto arrivano conferme sulla volontà didi andare in Spagna., affondo del Barça Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’ tra l’entourage die ilc’è grande sintonia, il centrocampista dellaavrebbe espresso la volontà di vestire blaugrana nella prossima stagione ma tutto ...

Gazzetta_it : #Pjanic ha detto sì: accordo col #Barcellona. La #Juventus vuole #Arthur, ma i catalani offrono #Rakitic o #Vidal… - capuanogio : ?? #Pjanic verso l'addio alla #Juventus che sta trovando l'accordo con il #Barcellona. L'ipotesi di uno scambio all… - pisto_gol : Inter-Juventus, il retroscena sul secondo giallo mancato a Pjanic svelato dal Corriere dello Sport . E adesso tutt… - piedipalmati : RT @PaPaganini: Buonasera. #Barcellona e #Juventus proseguono la trattativa #Pjanic. #Paratici ha detto ancora no allo scambio sia con #Rak… - CalcioJcom : New post: Jorginho al posto di Pjanic, Sarri insiste e propone un maxi scambio col Chelsea -

I due calciatori bianconeri sono tornati in Italia e osserveranno i 14 giorni di quarantena prevista per chi arriva dall'estero TORINO - Si susseguono i rientri a Torino dei giocatori stranieri della ...Gli obiettivi non nascondono quello che è il progetto di Maurizio Sarri. Ricreare, a Torino, quello che è stato il Napoli delle sue fortune calcistiche. Gli obiettivi non nascondono quello che è il pr ...