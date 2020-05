Pierfrancesco Favino David di Donatello: dedica alla signora dell’androne (Di sabato 9 maggio 2020) Foto da Instagram @PierfrancescoFavino“È il mio primo David come protagonista e ne sono davvero orgoglioso. Grazie a @marcobellocchio e a tutti coloro che hanno lavorato con noi. Grazie davvero, sono felice.David di Donatello 2020Migliore Attore Protagonista” Così Pierfrancesco Favino celebra sul suo profilo Instagram la vittoria ai David di Donatello come miglior attore, statuetta conseguita battendo grandi nomi del cinema, da Alessandro Borghi (Il primo Re) a Tony Servillo (5 è il numero perfetto), passando per Luca Marinelli (Martin Eden) e Francesco Di Leva (Il sindaco del rione sanità). POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Favino È CRAXI IN “HAMMAMET”: LA SOMIGLIANZA È IMPRESSIONANTE Il Traditore di Marco Bellocchio ha, del resto, sbancato la serata di ieri aggiudicandosi anche il premio come ... Leggi su chenews David di Donatello - trionfa Pierfrancesco Favino e la moglie lo ‘travolge’ in diretta

