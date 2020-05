Mattarella: “Ricordare chi non si è piegato al terrorismo” (Di sabato 9 maggio 2020) Nel giorno delle vittime del terrorismo, il messaggio di Sergio Mattarella agli italiani: “Sconfitto grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti” Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel giorno della memoria delle vittime del terrorismo ha inviato un un messaggio agli italiani nel quale sottolinea la forza dell’Italia nello sconfiggere quel nemico pericoloso. “È giusto ricordare il coraggio di chi non si è piegato, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità, le istituzioni che presidiano la vita democratica.” questo un passaggio chiave del Presidente. Il messaggio del presidente “Nel Giorno della Memoria, che il Parlamento italiano ha voluto dedicare alle vittime del terrorismo, la Repubblica si inchina davanti alle vite spezzate dal fanatismo politico, dalle violenze ... Leggi su zon Mattarella in ricordo terrorismo : “Ricordare è un dovere - riscoprire insegnamenti Moro” (Di sabato 9 maggio 2020) Nel giorno delle vittime del terrorismo, il messaggio di Sergioagli italiani: “Sconfitto grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti” Il presidente della Repubblica, Sergionel giorno della memoria delle vittime del terrorismo ha inviato un un messaggio agli italiani nel quale sottolinea la forza dell’Italia nello sconfiggere quel nemico pericoloso. “È giusto ricordare il coraggio di chi non si è, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità, le istituzioni che presidiano la vita democratica.” questo un passaggio chiave del Presidente. Il messaggio del presidente “Nel Giorno della Memoria, che il Parlamento italiano ha voluto dedicare alle vittime del terrorismo, la Repubblica si inchina davanti alle vite spezzate dal fanatismo politico, dalle violenze ...

