Il Gusto di Sapere, Rossano Boscolo a Blogo: "Niente urla e piatti rotti: parto dai libri per far conoscere la storia della cucina" (Di sabato 9 maggio 2020) Un cooking show sui generis: si presenta così Il Gusto di Sapere, al via domani, domenica 10 maggio, alle 13 su La7 e a partire da sabato 16 alle 19.20 su La7d. Alla guida Chef Rossano Boscolo, un uomo innamorato della cucina e della sua cultura: si sente dalla gioia con cui ne parla, dai sorrisi che accompagnano i suoi racconti. E' uno studioso appassionato ed entusiasta, collezionista curioso ma lontano dalle polveri dell'Accademia, quelle che spesso allontanano i giovanissimi. Ed è invece proprio ai ragazzi che guarda Chef Boscolo, non solo con la cura che riserva agli allievi della sua Campus Etoile Academy, ma anche col suo nuovo programma. Un format del tutto inedito, che parte dai libri per arrivare ai fornelli: i protagonisti sono i grandi classici della letteratura gastronomica non solo italiana che hanno gettato le basi per la cultura culinaria del ... Leggi su blogo La7 lancia «Il Gusto di Sapere» con il pasticcere Rossano Boscolo

La7 lancia «Il Gusto di Sapere» con il pasticcere Rossano Boscolo (Di sabato 9 maggio 2020) Un cooking show sui generis: si presenta così Ildi, al via domani, domenica 10 maggio, alle 13 su La7 e a partire da sabato 16 alle 19.20 su La7d. Alla guida Chef, un uomo innamorato della cucina e della sua cultura: si sente dalla gioia con cui ne parla, dai sorrisi che accompagnano i suoi racconti. E' uno studioso appassionato ed entusiasta, collezionista curioso ma lontano dalle polveri dell'Accademia, quelle che spesso allontanano i giovanissimi. Ed è invece proprio ai ragazzi che guarda Chef, non solo con la cura che riserva agli allievi della sua Campus Etoile Academy, ma anche col suo nuovo programma. Un format del tutto inedito, che parte daiper arrivare ai fornelli: i protagonisti sono i grandi classici della letteratura gastronomica non solo italiana che hanno gettato le basi per la cultura culinaria del ...

SerieTvserie : Il Gusto di Sapere, Rossano Boscolo a Blogo: 'Niente urla e piatti rotti: parto dai libri per far conoscere la stor… - differita : @IlPelagi @filobusbus Si, il fenomeno fisico ok, a me interessa sapere se ad un certo punto abbiamo smesso di prefe… - _gogoYubari : Io vorrei sapere perché non fanno il gusto zabaione in tutta Italia. Sono in serie difficoltà quando viaggio - sociofra : @NicolaRaiano Sembra di avere a che fare con un manipolo di adolescenti dispettosi che hanno bisogno del semaforo p… - Fabiola8995 : Se vuoi sapere che gusto ha il mio universo, baciami sul collo. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Gusto Sapere Il Gusto di Sapere con Rossano Boscolo su La7: intervista Blogo TVBlog.it La Toscana dell'olio, cosa sapere sull'oro verde

In Toscana ogni angolo parla di olio, la cui produzione è fortemente legata all’inconfondibile paesaggio e alla sua cultura. Che siano i dintorni di Firenze o le colline del Chianti, Siena e le sue me ...

Dal cimitero puoi vedere tutta Napoli se te la mostra il figlio strabico del custode

Sarà che forse il nostro benestante mondo occidentale sente la mancanza di veri conflitti, ma da un po’ di tempo una metafora molto amata, in qualunque campo, è quella militare. In questi giorni, per ...

In Toscana ogni angolo parla di olio, la cui produzione è fortemente legata all’inconfondibile paesaggio e alla sua cultura. Che siano i dintorni di Firenze o le colline del Chianti, Siena e le sue me ...Sarà che forse il nostro benestante mondo occidentale sente la mancanza di veri conflitti, ma da un po’ di tempo una metafora molto amata, in qualunque campo, è quella militare. In questi giorni, per ...