Fontana: “Penso che sia meglio fare una sospensione e riprendere col calcio ad agosto” (Di sabato 9 maggio 2020) Il Governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, è intervenuto a Telenova, per esprimere il suo parere sulla ripresa del campionato di calcio “Sono un grande tifoso di calcio, ma in questo momento mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta. Hanno appena ricominciato gli allenamenti e hanno già trovato dei giocatori contagiati. Penso che varrebbe la pena anche per il calcio fare una sospensione e poi ricominciare più avanti, magari ad agosto, per finire il campionato. Quando ci saranno le condizioni per farlo”. Il governo deve prendere delle posizioni? “Non sono io il ministro dello Sport. Spadafora è una persona che stimo e con lui ho un ottimo rapporto. Penso che abbia fatto tutte le valutazioni del caso e se non ha ancora preso una decisione è perché c’è ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - un barlume di ottimismo dalle parole di Fontana : “Penso stia per iniziare la discesa”

