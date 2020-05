FirenzePost : Firenze, droga: puher trova la polizia all’appuntamento con il cliente - andrelettrico : RT @RadioSavana: Firenze è passata dalla Divina Commedia di Dante alle baruffe delle #risorseINPS africani che si azzuffano in strada per r… - qn_lanazione : Quattordicenne sorpreso a spacciare, scatta la denuncia - Ermanno11362269 : RT @RadioSavana: Firenze è passata dalla Divina Commedia di Dante alle baruffe delle #risorseINPS africani che si azzuffano in strada per r… - pierre_rouyr : RT @Signorasinasce: In 48 ore la Polizia sequestra oltre un chilo di droga - MAROCCHINI e un SENEGALESE gli spacciatori. Ma li vogliono reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze droga Trovato con la droga durante i controlli, 14enne denunciato a Firenze gonews Elia si suicidò in gita, “assolto“ il Ministero

Il ministero dell’Istruzione non ha responsabilità per quella gita finita in tragedia. E i genitori di Elia Barbetti, il 17enne toscano venuto a Milano per Expo con la scuola, che si suicidò volando g ...

Firenze, quattordicenne sorpreso con la droga: denunciato e riportato ai genitori

Firenze, 8 maggio 2020 - Spacciava per strada ai coetanei. Un ragazzo di soli 14 anni, studente, è stato denunciato alla procura dei minori e riportato ai genitori. E' accaduto nella serata di giovedì ...

Il ministero dell’Istruzione non ha responsabilità per quella gita finita in tragedia. E i genitori di Elia Barbetti, il 17enne toscano venuto a Milano per Expo con la scuola, che si suicidò volando g ...Firenze, 8 maggio 2020 - Spacciava per strada ai coetanei. Un ragazzo di soli 14 anni, studente, è stato denunciato alla procura dei minori e riportato ai genitori. E' accaduto nella serata di giovedì ...