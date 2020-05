100 anni di Cagliari #79: lo stadio di via Pola (Di sabato 9 maggio 2020) ​Chent'annos. Cento anni di ​Cagliari e cento racconti sul club rossoblù. I calciatori, allenatori, dirigenti e presidenti ma anche eventi e curiosità che hanno fatto la storia della società isolana. Un viaggio nel cuore della squadra che rappresenta un'intera regione per cento giorni, fino al 30 maggio 2020, giorno del Centenario rossoblù. Dopo i primi anni allo stadio Stallaggio Meloni, il Cagliari decide di fare un piccolo salto di qualità e nel 1924 fa partire i lavori per la costruzione... Leggi su 90min FRANCA VALERI PREMIO DAVID SPECIALE/ Compirà tra poco 100 anni (David Donatello)

Franca Valeri oggi - i 100 anni si avvicinano : amori e tradimenti perdonati

100 anni di Cagliari #78 : il cammino rossoblù in Coppa dei Campioni (Di sabato 9 maggio 2020) ​Chent'annos. Centodi ​e cento racconti sul club rossoblù. I calciatori, allenatori, dirigenti e presidenti ma anche eventi e curiosità che hanno fatto la storia della società isolana. Un viaggio nel cuore della squadra che rappresenta un'intera regione per cento giorni, fino al 30 maggio 2020, giorno del Centenario rossoblù. Dopo i primialloStallaggio Meloni, ildecide di fare un piccolo salto di qualità e nel 1924 fa partire i lavori per la costruzione...

Ultime Notizie dalla rete : 100 anni SASSOFERRATO / Festa per i 100 anni di Elvia QDM Notizie Bonus ristrutturazioni 2020/2021: elenco dei lavori gratis con la detrazione 100% (o anche 110-120%)

L’interesse suscitato dalla notizia del bonus ristrutturazioni al 100%, prima ancora della sua conferma ufficiale nel decreto maggio, lascia intendere che portare la detrazione a questa percentuale (o ...

100 anni fa nasceva Tom of Finland, icona dell’arte omoerotica

100 anni fa, era l’8 maggio del 1920, nasceva Touko Valio Laaksonen, conosciuto in tutto il mondo come Tom of Finland. Leggendario disegnatore e illustratore finlandese, ha influenzato la cultura gay ...

