Xbox Series X costerà molto meno di PS5? L'analista Michael Pachter dice la sua (Di venerdì 8 maggio 2020) Sappiamo le specifiche tecniche sia di Xbox Series X che di PlayStation 5, sappiamo che entrambe le console sono progettate per essere lanciate alla fine di quest'anno, ma forse, il dettaglio di maggior interesse per i giocatori, ovvero il prezzo, non è ancora stato svelato e la solita domanda che aleggia tra i fan è: quanto costeranno?Ebbene, in un evento pubblicato su Periscope, dopo la diretta Inside Xbox di ieri che ha svelato una serie di giochi in arrivo prossimamente, Geoff Keighley ha parlato con l'analista di Wedbush Securities, Michael Pachter e l'ex dirigente di Microsoft Peter Moore. In questa diretta, Pachter va contro le solite stime che attestavano il prezzo di entrambe le console, dichiarando che, secondo lui, Xbox Series X costerebbe 400 dollari."Microsoft è piuttosto intelligente e sta aspettando Sony. Da quello che ho visto, Sony farà ... Leggi su eurogamer Chorus : per lo sviluppatore il vantaggio di avere più TFLOP su Xbox Series X significa poco

The Medium per Xbox Series X supporterà il 4K e la tecnologia ray-tracing e mira ad un'esperienza senza caricamenti

