Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 18 | 15

(Di venerdì 8 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 8 MAGGIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL6- CASSINO SI E’ RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO TRA CASERTA E MADDALONI IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI LUNGO LA CASILINA, TRA LA BORGHESIANA E PANTANO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA COLOSSEO E FORI IMPERIALI, DOMANI E DOMENICA 10 MAGGIO LA CIRCONE SARA’ SOSPESA PER L’INTERA GIORNATA NELLA ...