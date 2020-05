Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 8 MAGGIOORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA FLAMINIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI LUNGO LA CASILINA, TRA LA BORGHESIANA E PANTANO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL6- CASSINO, A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO TRA CASERTA E MADDALONI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL ...