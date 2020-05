Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 8 MAGGIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA; SULLA A1NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CHE HA VISTO IL RIBALTAMENTO DI DUE VEICOLI PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; AL MOMENTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA A1 IN DIREZIONE FIRENZE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PERSUD E SAN CESAREO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI INTERESSATI; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C TRA ...