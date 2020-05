Uomini e Donne, Alessandro Graziani è l’Alchimista? Lui svela la verità su Instagram (Di venerdì 8 maggio 2020) Alessandro Graziani ha rotto il silenzio su Instagram, è lui l’Alchimista? Ecco cosa ha detto il corteggiatore di Giovanna Abate Cresce sempre di più la curiosità su chi possa essere l’Alchimista a Uomini e Donne, da settimane il misterioso corteggiatore con la maschera di Dalì sta attirando non poco l’attenzione e l’interesse di Giovanna Abate. Con il suo modo di corteggiare e il suo modo di fare sembra aver fatto breccia nel cuore della tronista, quest’ultima non vede l’ora di scoprire di chi si tratta. Sono in molti a chiedersi chi si nasconde dietro la maschera, convinti che non si sia ancora mostrato perché potrebbe essere un volto già noto al programma, un attuale o ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tante sono state le supposizioni dei tantissimi fan della trasmissione, all’inizio la ... Leggi su nonsolo.tv Uomini e donne - Sossio fa la proposta di matrimonio a Ursula

